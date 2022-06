Pomysły na pokój dla dziecka w każdym wieku!

Dziecko w wieku szkolnym, które już niedługo uda się do zerówki, potrzebuje dodatkowych elementów wyposażenia swojego pokoju. Dochodzi do niego biurko oraz odpowiednio dobrane krzesło, a także miejsca do przechowywania, regały na książki i kosze na zabawki. Dziecko w tym wieku powinno już samodzielnie dbać o porządek, układać swoje rzeczy i utrzymywać je w dobrej organizacji. Do tego potrzebne mu są odpowiednie meble. Kwestia biurka i krzesła do nauki jest niezwykle istotna- warto rozważyć opcję biurka, które oferuje możliwość zmiany swojej wysokości. Tym samym biurko będzie mogło „dorastać” wraz z dzieckiem!

W pokoju zaaranżowanym przez Pracownię Projektową Poco Design każda mała dziewczynka poczuje się jak księżniczka. Urządzono go w sposób, który przypadnie do gustu nie tylko dzieciom, ale i dorosłym. Jego wystój jest niezwykle delikatny, subtelny, ale dostrzec można w nim wiele elementów z dziecięcego świata. Liczne zabawki stanowią swoistą dekorację, a lekki niczym piórko baldachim na łóżeczkiem wprowadza do wnętrza klimat niczym z bajki.