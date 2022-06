homify 360°: Living Garden House w Katowicach

W nawiązaniu do śląskiej tradycji architektonicznej, odwołującej się do estetyki budynków przemysłowych, dom wykonano w głównej mierze z czerwonej cegły klinkierowej. Materiał ten pokrywa nie tylko zewnętrzną fasadę, ale zauważalny jest także we wnętrzach. Tradycyjny dwuspadowy dach pokryty został gumą EPDM, a tarasy wytworzone po obu stronach drugiej części budynku wyłożono drewnem od lokalnych dostawców. Powierzchnie pokryte wspomnianą wcześniej przez nas lustrzaną blachą nierdzewną to ściany z betonu.