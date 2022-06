Korytarz – 6 pomysłów na kreatywne wykorzystanie tej przestrzeni

Korytarz to pomieszczenie, które często przy aranżacjach wnętrz bywa bagatelizowane. Zazwyczaj kojarzy się ono jako mało atrakcyjna strefa służąca jedynie do przedostania się z jednego pokoju do drugiego. Już dawno przeminęła era, kiedy na korytarzu stał jedynie wieszak na okrycia wierzchnie oraz szafka na buty. Dziś pragniemy pokazać Wam jak w kreatywny sposób można sprawić, by Wasz korytarz nabrał niesamowitego charakteru. Już nigdy nie popatrzycie na tą strefę jak na nudną, bezbarwną przestrzeń. Skorzystajcie z naszych kreatywnych pomysłów i wyczarujcie strefę swoich marzeń!