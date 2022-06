Szare ściany- 5 interesujących przykładów

WE LOFT DESIGN

Szary kolor wprost uwielbia wszelakie lustrzane elementy. W przykładzie ekspertów z WE LOFT DESIGN postanowiono umieścić na ścianie zwierciadło, którego kształt nawiązuje do ponadczasowego minimalizmu. Warto podkreślić, że nie pełni ono jedynie swojej standardowej funkcji. W tym pomieszczeniu lustro jest również drzwiami! Można je w każdej chwili przesunąć i dzięki temu zachować prywatność. Takie rozwiązanie sprawia również, że cała przestrzeń zyskuje na przestronności. Szary kolor i lustro to dwa elementy, które temu sprzyjają!