Wnętrza z cegłą na ścianach – 6 przykładów

Cegły na przestrzeni ostatnich lat stały się prawdziwym aranżacyjnym hitem! Zaletą tego niezwykłego materiału jest to, że może on być wykorzystany na wiele sposobów. Tworzy się z niego półki, czy kominki, jednak najczęściej służy on projektantom do wykonania ścian. Cegły nie muszą kojarzyć się Wam wyłącznie z surowymi, industrialnymi pomieszczeniami. Ich umiejętne dopasowanie do przestrzeni może nadać jej nowoczesnego wymiaru, a nawet ją ocieplić! Dużą rolę odgrywa tutaj barwa cegieł – czy jest ona ciemnoczerwona, szara, czy też biała. W zależności od Waszych upodobań, każdy z Was na pewno znajdzie coś dla siebie, ponieważ na rynku istnieje wiele opcji kolorystycznych.

Przedstawiamy Wam 6 przykładów wnętrz, w których cegła odgrywa kluczową rolę. Zobaczcie sami jaką wspaniałą aranżację ten materiał może tworzyć!