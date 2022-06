Ultra nowoczesny dom parterowy!

Istnieje wiele niezwykłych budynków opierających się na nowoczesnych aranżacjach. Jednak to dopiero nowo wybudowany dom w Viersen stanowi przykład doskonałego kunsztu architektów i jest najbardziej ekstrawaganckim obiektem w całej Nadrenii Północnej-Westfalii. Nie jesteście co do tego przekonani? Przyjrzyjcie się bliżej temu budynkowi, a z pewnością całkowicie Was oczaruje. Za świetny projekt odpowiedzialni są fachowcy z APRIKARI GMBH & CO. KG. Specjalizują się w tworzeniu designerskich domów marzeń. Eksperci przywiązali uwagę do najmniejszego szczegółu, dużą uwagę zwraca koncepcja oświetlenia oraz dobór materiałów wykorzystanych w projekcie. Zapraszamy Was do zapoznania się z tym interesującym domem jednorodzinnym!