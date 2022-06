Top 5 tygodnia- przygotuj swój dom na lato!

Wiosenno-letni sezon to przede wszystkim czas intensywnych prac ogrodowych. To także okres, kiedy rozważamy nowy design dla naszego ogrodu, zastanawiamy się, co w nim ulepszyć, co dodać, a co usunąć, aby jeszcze lepiej służył nam nadchodzącego lata. Jednym z lepszych pomysłów, który można potraktować jako projekt „zrób to sam”, jest budowa skalniaka. Nie wiecie, jak się do niej zabrać? Zajrzyjcie do Katalogu Inspiracji Jak zrobić skalniak w ogrodzie?