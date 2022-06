Metamorfoza wiejskiej zagrody na Podlasiu

Jeżeli prawdą jest, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze, zagroda ta przed metamorfozą przegrała już na starcie. Wejście do niej z pewnością nie zachęcało, aby odkrywać to, co skrywa się we wnętrzu budynku. Odstraszało ono wyłamanymi drzwiami, obdrapanymi framugami okien i pozieleniałą podłogą. Dodatkowo dostęp do środka utrudniał gąszcz chwastów, porastających strefę wejścia.