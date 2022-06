homify 360°: dom na krawędzi w Krakowie

We wnętrzu domu dostrzec możemy odcisk zewnętrznego kształtu budynku. Strefa dzienna zlokalizowana na otwartej przestrzeni, która, dzięki wysokiemu sufitowi, jawi się niezwykle przestronnie i jasno. Mnóstwo naturalnego światła wpada do środka przez okna umieszczone w miejscu załamania się dachu. We wnętrzu dominuje drewno i biel, którym towarzyszą transparentne elementy szklane. Stworzono tu dużo miejsc do przechowywania w postaci półek i regałów, a także w pomysłowy sposób stworzono układ pomieszczeń.