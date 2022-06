Od sztampy do prawdziwej sensacji!

Prezentujemy Wam widok domu od strony ogrodu. Tutaj dopiero widać jakie duży jest to obiekt. Ze względu na nachylenie terenu, architekci zdecydowali się na wybudowanie kilku pięter. Po tej stronie znajduje się taras oraz balkony, a także cudowny, zielony ogród w którym małżeństwa mogą odpoczywać, a ich dzieci bawić się do woli. Zwróćcie uwagę na to jak zostały umieszczone okna. Zajmują one praktycznie całą stronę tego budynku. Dzięki temu dom w dzień mieszkańcy mogą cieszyć się dużą dawką naturalnego światła.