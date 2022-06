Nowoczesny dom skąpany w słońcu!

Jednym z największych atutów tego projektu jest olbrzymi taras. Projektanci zdecydowali się na całkowite zaaranżowanie go w drewnie, co sprawia, że nabiera on nowoczesnej przytulności przy jednoczesnym zachowaniu 100% prostoty. Jasne deski zostały uzupełnione o metalowe elementy, takie jak framugi okien czy stelaż, co nadaje całości nietuzinkowego charakteru. Kolejną atrakcją, jest nie tylko sam taras – zwróćcie uwagę na widoki, jakie roztaczają się za nim! Górzyste tereny i jezioro to jedne z najbardziej relaksujących oczy krajobrazów. Idąc śladem projektantów i Wy wybierzcie najpiękniejszą działkę, by wybudować Wasz dom marzeń!