Jak urządzić biuro do pracy zdalnej? – 5 przykładów

Odpowiednie zagospodarowanie przestrzeni to podstawa, przy tworzeniu biura do pracy zdalnej. Należy wziąć pod uwagę najdrobniejszy szczegół do którego zalicza się np. fakt, gdzie będzie miejsce na drukarkę. W przypadku projektu Inspiration Studio mamy do czynienia z przestronnym i odpowiednio zaplanowanym wnętrzem. Co więcej, znalazło się tutaj miejsce nawet na sporej wielkości, niebieską sofę! Kluczowe jest to, by w przestrzeni domowego biura zorganizować strefę przeznaczoną do chwilowego odpoczynku. Pracując nieustannie przez kilka godzin, mamy prawo się zmęczyć, dlatego dobrze pomyśleć wcześniej o zorganizowaniu miejsca, by w momencie spadku energii, odejść od biurka i w nim wygodnie usiąść, czy też położyć się.