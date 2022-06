Jak mieszkają zodiakalne Bliźnięta?

Bliźnięta często zmieniają decyzje, a ich preferencje i gusta nie należą do stałych. Są za to elastyczne i pośród dużego wyboru zawsze znajdą coś dla siebie. To dotyczy także materiałów, jakie wybierają do wykańczania i dekorowania swoich wnętrz. Ciepłe drewno obok chłodnego metalu, miękkie tekstylia obok twardego szkła- w mieszkaniach zodiakalnych Bliźniąt znajdziemy prawdziwą różnorodność materiałów, które jednak połączone w jedną całość, dają efekt wnętrza spójnego, harmonijnego i stylowego!