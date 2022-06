10 wskazówek na czyszczenie wszystkich rodzajów podłóg!

Parkiet laminowany to taki o wierzchu pokrytym laminatem, czyli warstwami papieru naprasowanymi i utwardzonymi środkami chemicznymi i żywicą. Jest to materiał na podłogę elegancki i klasyczny, który zawsze wygląda dobrze. Może on jednak nastręczać problemów z utrzymaniem go w czystości. Aby jak najdłużej cieszyć się jego atrakcyjnym wyglądem, należy przestrzegać kilku zasad.

Po pierwsze, nie wolno chodzić po nim w brudnych butach, gdyż grozi to wpuszczeniem zabrudzeń i kamieni we wnęki pomiędzy deskami. Zaleca się unikania chodzenia w nim w szpilkach i przesuwania po nim mebli, gdyż można go w ten sposób porysować.

Po drugie, gdy coś się wyleje, nie wolno wcierać w parkiet cieczy. Należy usunąć ją za pomocą suchej ściereczki.

Po trzecie, czyszcząc laminat, najpierw należy go odkurzyć, a następnie przetrzeć wilgotną ściereczką z mikrofibry i osuszyć suchym ręcznikiem papierowym. Do czyszczenia najlepiej używać specjalnego detergentu.