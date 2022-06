6 stylów aranżacyjnych, które zwalczą nudę w Twoim domu!

Posiadacie swój ulubiony kraj lub miasto, w którym się rozkochaliście? Jeśli tak to warto ten fakt wykorzystać w urządzaniu mieszkania i sprawić, że niemalże poczujecie się w nim jak w wymarzonym zakątku świata! Jednym z dość częstych sposobów na wykorzystanie wizerunku miast jest zastosowanie na ścianach fototapet przedstawiających zapierające dech w piersiach ujęcia. Wprowadzają one do wnętrz dynamizm i nowoczesne piękno, a niektóre z ujęć, jak np. wiodąca w dal uliczka czy tunel, mogą dodatkowo optycznie powiększyć pomieszczenie. Popularnymi miastami spotykanymi we wnętrzach są m.in. Paryż, Nowy Jork czy Londyn. Poza fototapetą jest wiele innych sposobów na wprowadzenie nawiązań do miasta, mogą to być plakaty, obrazy, fotografie, sentencje i pojedyncze wyrazy występujące w różnych postaciach, printy z miast na ozdobnych poduszkach czy komplecie pościeli do sypialni, zasłony i inne tekstylia. Motyw miasta rewelacyjnie odnajdzie się zarówno w nowoczesnym wnętrzu, skandynawskim, industrialnym, jak i vintage. Ilość zastosowanych przedmiotów dekoracyjnych z motywem danego miasta lub państwa we wnętrzu zależy jedynie od naszych preferencji i gustu. Nawiązanie nie do samego miasta, ale do państwa stwarza jeszcze większe pole do popisu, bowiem w tym przypadku mamy do dyspozycji o wiele więcej elementów: flagę państwa, styl budownictwa i aranżacji wnętrz w danym kraju, obyczaje i tradycje, charakterystyczne motywy państwa itp. Weźmy za przykład miłośników Japonii, mogą oni urządzić całe wnętrze w stylu japońskim, zachowując przy tym jego najważniejsze cechy, którymi są między innymi: poszanowanie natury, prostota i minimalizm, funkcjonalność, harmonia, zastosowanie filozofii zen itd. Mogą oni wprowadzić do domów japoński styl zaczynając od kolorystyki, rozmieszczenia pokoi i jego elementów, po właściwe umeblowanie, zastosowane materiały wykończeniowe i tekstylia, a na dodatkach kończąc.