Nie pozwól, aby pusty pokój przeistoczył się w graciarnię!

A co powiecie na pralnię? Urządzenie pralni w oddzielnym pomieszczeniu gospodarczym to niezwykle praktyczne rozwiązanie. W takim pokoju można zmieścić wszystko to, co wiąże się z praniem, i nie tylko! Wyobraźcie sobie pokój, w którym znajdziecie: pralkę, oddzielną suszarkę, które są efektownie zharmonizowane kolorystycznie z pozostałymi meblami wyposażonymi w mnóstwo półek i szuflad, miski i wiaderka, dodatkową umywalkę, specjalne szafki do przechowywania kilogramów proszków do prania, litry ładnie pachnących płynów, zmiękczaczy i wybielaczy, poręczne kosze do segregowania brudnej odzieży i bielizny, kosze na czystą bieliznę, kosze na ubrania czekające na prasowanie, ladę do wygodnego składania ubrań itp. Dodatkowo można umieścić także sznury z żabkami do rozwieszania oraz suszenia tych rzeczy, które nie nadają się do wrzucenia do suszarki lub są zbyt delikatne, albo suszarki stojące i naścienne. Może to także być idealne miejsce na rozstawienie na dobre deski do prasowania bez konieczności jej nieustannego chowania po każdorazowym użyciu. Było by fajnie mieć takie pomieszczenie, co nie?