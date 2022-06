Jak zaprojektować wygodną i praktyczną pralnię?

Komfortowe korzystanie z domowej pralni zależy w dużej mierze od jej właściwego wyposażenia i aranżacji. Wstawianie do pralni umywalki lub zlewu może nie być pierwszą rzeczą, o której pomyślicie, ale z pewnością wartą rozważenia, bowiem zlew może się wam przydać do wszelkiego rodzaju rzeczy, np. szybkiego uzupełnienia wody w żelazku, prania delikatnych lub farbujących ubrań, wypłukania, no i do sprzątania. Jeśli więc macie miejsce na umywalkę, to na pewno jest ona warta zainstalowania. Warto także tuż przy umywalce posiadać trochę wolnego miejsca na blacie, tak by wygodnie się nam pracowało.

Współcześnie w sklepach dostępne są wygodne zlewy gospodarcze, które mają kształt małych wanien montowanych do ściany. Może on także występować np. w formie misy ustawionej na blacie przykrywającym pralkę. Najlepiej by zlew w pralni miał minimalną głębokość wynoszącą 12-15 cm i znajdował się na wysokości ok. 87 cm.