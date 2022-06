Kreatywne rozwiązania na puste rogi w domu!

Pusty róg pokoju to także dobre miejsce na aranżację stanowiska pracy, jeśli tylko dysponujemy odpowiednią ilością miejsca i mamy zapotrzebowanie na takie miejsce. Aby praktycznie wykorzystać tą wolną przestrzeń wystarczy zakupić narożne biurko. Podobnie jak w przypadku kącika do czytania, także w tym wypadku najlepiej by miejsce pracy było urządzone w kącie możliwie najbliższej okna. Wybierając biurko trzeba zwrócić uwagę na to, by wielkość jego blatu zapewniała odpowiednią ilość wolnej powierzchni na np. ustawienie monitora oraz wszystkich niezbędnych akcesoriów, a jego wysokość była dopasowana do użytkownika. Starannie także dobierzcie krzesło, tak, by nie dokuczał wam ból kręgosłupa wskutek długiego siedzenia.