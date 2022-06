Odnawialne źródła energii w nowoczesnym domu!

Słońce każdego dnia dostarcza na Ziemię ogromne ilości energii w postaci promieniowania słonecznego. To, jaka ilość jego energii dotrze do danej powierzchni uzależnione jest od pogody na określonym obszarze (zachmurzenia), szerokości geograficznej (pod jakim kątem padają promienie) oraz zanieczyszczenia powietrza.

Najbardziej popularnym urządzeniem grzewczym wykorzystującym energię słoneczną są kolektory słoneczne. Takie kolektory zmniejszają koszty ogrzewania domu i wody, choć polskie warunki nie do końca sprzyjają ogrzewaniu pomieszczeń kolektorami słonecznymi. Kolektory występują w formie płaskich paneli lub baterii szklanych rur, które montuje się w najsilniej nasłonecznionych miejscach pozbawionych cienia. Najczęściej jest to dach domu, ewentualnie jego elewacja. Jako, iż zapotrzebowanie na ciepło w domu jest zwykle największe w momencie, gdy warunki do pracy kolektorów są najgorsze (np. wieczorami), trzeba przekazywaną przez nie energię magazynować. Decydując się na kolektory ciepła należy wpierw ustalić niezbędną liczbę i ich powierzchnię zakładając, że w rezultacie tak wytworzona energia pokryje ok. 60-70% rocznego zapotrzebowania na ciepłą wodę, przy czym nawet 90-100% podczas letnich miesięcy. Kolektory staną się opłacalne już w momencie, gdy pokryją 30-35% zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową. Czynniki, które na to wpływają to zarówno liczba mieszkańców domu, zużycie wody przez każdego domownika, ilość pochłoniętej przez kolektor energii słonecznej, która związana jest z warunkami klimatycznymi danego obszaru , jak i usytuowanie danego budynku.

Innym sposobem na wykorzystanie promieniowania słonecznego są baterie słoneczne wyposażone w fotoogniwa, które przetwarzają energię słoneczną w energię elektryczną. Wytworzony w ciągu dnia prąd magazynowany jest w akumulatorach, umożliwiając korzystanie z niego po zmroku. Większość urządzeń elektrycznych znajdujących się w domach jest przystosowana do zasilania prądem zmiennym, jako, iż baterie słoneczne wytwarzają prąd stały, w celu korzystania z niego trzeba wyposażyć instalację w falownik. Falownik odpowiedzialny jest za przekształcanie prądu stałego w zmienny, którego częstotliwość i napięcie będą odpowiadać wymaganiom domowej sieci elektrycznej.

Można także zaopatrzyć się w hybrydowe panele słoneczne, które łączą w sobie powyższe dwie funkcje , ogrzewają i wytwarzają energię elektryczną w tym samym czasie.