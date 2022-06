Czas na grilla! – 6 pomysłów

Zapomnijcie o nudnych grillach, które nijak nie pasują do wystroju Waszego ogrodu. Fabryka Form ma do zaoferowania coś wyjątkowego! Palenisko zachwyca swoim minimalistycznym designem i funkcjonalnością – w zależności od potrzeb może pełnić funkcje grilla, albo miejsca na ognisko. Trwałość zapewnia żeliwna budowa, a dzięki optymalnej formie przeniesienie paleniska w dowolne miejsce nie będzie dla Was najmniejszym problemem. Zachęcamy Was do zainwestowania w większą ilość, tak jak na zdjęciu – będzie to ciekawy dodatek do aranżacji całego ogrodu oraz oczywiście większe pole do popisu dla każdego amatora grillowania!