homify 360°: dom pełen światła w Warszawie

Działka, na której powstał dom, to parcela o relatywnie niewielkiej powierzchni około 1200 metrów kwadratowych. Ulokowana na wzniesieniu, otoczona jest innymi działkami z wiejską zabudową. Założeniem projektu było wprowadzenie czegoś nowego do architektonicznego krajobrazu okolicy. Zdecydowano się zatem na nowoczesną, parterową bryłę o białej elewacji z licznymi przeszkleniami. Jej kształt był początkowo prostokątny, jednak wraz z rozwojem projektu, wyrzeźbiono go, tworząc w niektórych miejscach zadaszone tarasy czy też strefy wejściowe. Choć forma budynku jest prosta i pozbawiona przesady, to jednak cechuje ją ponadczasowa nowoczesność i niewymuszona elegancja.