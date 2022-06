Kolorystyczne trendy lato 2015!

Gorąca czerwień to wybór dla odważnych i zdecydowanych. Jest to barwa bardzo wyrazista, dlatego we wnętrzach najlepiej prezentować będzie się w formie sporadycznych akcentów i dodatków dekoracyjnych. Najlepiej wygląda na neutralnym, jednolitym tle, podkreślającym jej intensywność. W aranżacji od projektantki z I Home Studio czerwony klosz lampy oraz czerwone krzesło w doskonały sposób wprowadzają niepowtarzalny charakter do wnętrza. Świetnie wyglądają na czarno-białym tle, przykuwając wzrok i stając się centralnym elementem pomieszczenia.