5 pomysłów na patio

Istotą patio jest to, aby można było się na nie łatwo przedostać z każdego miejsca w domu. W swej najbardziej tradycyjnej formie stanowiło ono ogród w samym sercu domu, całkowicie zastępując najczęściej ten w najczystszej postaci. Patio, otoczone ze wszystkich stron ścianami ze szkła w naturalny sposób przenika zatem do wnętrza, stając się jego integralną częścią. Zdjęcie powyżej doskonale to obrazuje- na patio dostać można się poprzez przesuwane, szklane drzwi na jednej ze ścian, ale także pozostałe powierzchnie są przeszklone, co pełni dwojakie funkcje. Po pierwsze, patio jest oświetlane dzięki światłu, które wpada na nie ze środka, a po drugie, wnętrze jest stale i nieprzerwanie zintegrowane z zielenią tego obszaru.