Kuchnia w stylu art-deco- 5 przykładów

Prawdopodobnie obił Wam się o uszy termin „Art Deco”, ale czy wacie, co on dokładnie oznacza? Art Deco to styl w sztuce i designie, który zaczął rozwijać się w okresie międzywojennym i do dnia dzisiejszego posiada szerokie grono miłośników. Jego nadrzędnym celem wówczas było sprzeciwienie się tradycji, stał się symbolem bogactwa i wyrafinowania. Charakteryzuje się głębokimi kolorami, geometrycznymi kształtami oraz ozdobną ornamentyką.

Kuchnie w stylu art deco mogą być rozpoznawalne na pierwszy rzut oka, lub też mogą stanowić kombinację tego stylu z innymi nurtami w designie. Jeżeli chcecie zasmakować we współczesnej odsłonie Art Deco, zapoznajcie się z naszą subiektywną selekcją kuchni.