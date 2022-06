homify 360°: klasyczna willa pod Wrocławiem

Otwarta na jadalnię kuchnia stylistycznie dopasowuje się do wystroju wnętrz dominującego w tym domu. Jest klasycznie elegancka i przestronna. Bazuje na interakcji czerni i bieli- połyskliwe czarne blaty umieszczono na białych szafkach o ozdobnych frontach. Jest tu dużo miejsca do przechowywania, co pozwala utrzymać w pomieszczeniu ład i porządek, a także liczne powierzchnie robocze, ułatwiające codzienną pracę w kuchni. Duża wyspa kuchenna, na której znajduje się także palnik elektryczny, gwarantuje również miejsca do siedzenia.