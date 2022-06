homify 360°: dom w Prażmowie z nietypowych materiałów

Dopasowanie bryły do kształtu działki pozwoliło na wygospodarowanie obszernego ogrodu. Znajduje się on na tyłach domu, od strony, gdzie zlokalizowano salon. Dzięki wielkopowierzchniowym oknom na tej części elewacji, latem ogród staje się przedłużeniem strefy dziennej i to właśnie do niego przenosi się życie rodzinne. Pomiędzy rosnącymi gdzieniegdzie brzozami rozpostarto podwieszany namiot stanowiący doskonałe miejsce do relaksu, zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych.