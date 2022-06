6 rzeczy, które powinny się znaleźć w mieszkaniu każdego singla!

Mieszkając w pojedynkę nieustannie gromadzimy stos różnorodnych skarbów. Zdjęcia, bilety do kina, śmieszne prezenty od znajomych i wiele innych. Jeżeli nie chcecie, by te przedmioty zajmowały miejsce we wszystkich kątach Waszego mieszkania – umieśćcie w swoim wnętrzu duży, stary kufer, niczym z pirackich filmów! Nie tylko pozwoli Wam on na to, by wszystko trzymać w jednym miejscu, ale też będzie świetnym dodatkiem, nadającym charakteru całemu pomieszczeniu. Eksperci z Pink Pug Design wybrali model dzięki któremu będziecie cieszyć się panującym porządkiem i interesującym akcentem w pokoju. Co więcej, taki kufer możecie wykorzystać również jako stolik na wszystkie zbierane przez Was czasopisma! Opcji użycia tego przedmiotu jest naprawdę dużo, wszystko zależy od Waszej wyobraźni!