6 nowoczesnych wysp kuchennych

W wyspie nr 1 nie byłoby może nic zaskakującego, gdyby nie to, że płynnie przechodzi ona w drewniany stolik barowy. Ta aranżacja od Living Box obrazuje właśnie to, czego większość nas szuka, decydując się na wyspę – płynnego przechodzenia w siebie przestrzeni. Oddzielenie stolika od wyspy to zarazem jasne wyróżnienie strefy przygotowania i spożywania posiłku.