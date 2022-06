Jak urządzić kuchnię jak u mamy?

Dzień Matki to piękna okazja do powrotu wspomnieniami do krainy dzieciństwa. Niemało sytuacji, po które z okazji tego święta sięgamy pamięcią, miało swoje miejsce w kuchni, królestwie wielu z naszych mam. Nie każdy przejął później jej koronę, choć sentyment często pozostał.

Dlatego też dzisiaj z homify zapraszamy na nostalgiczną podróż do przeszłości z lekkim przymrużeniem oka. Może jest coś z atmosfery kuchni mamy , co warto by było skopiować nawet w naszym pędzącym do przodu świecie?

Za ilustrację do tych rozmyślań posłuży nam projekt od Anny Jaje.