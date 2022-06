Z jakiego materiału zbudować taras?

Jeśli nasz wybór padnie na płytki, możemy być pewni, że zdecydowaliśmy się na powierzchnię najłatwiejszą do utrzymania. Zrobienie betonowej podstawy oraz położenie płytek jest dużo bardziej czasochłonne niż drewniana konstrukcja, jednak daje efekt, który pozostanie niezmieniony przez wiele lat użytkowania. Dodatkowym atutem tarasu z płytek jest to, że może stać się on interesującym akcentem kolorystycznym. W powyższym zdjęciu biel płytek harmonizuje z kolorem mebli, palenisk oraz jest przedłużeniem bieli fasady.