10 wyjątkowych łóżek!

To proste, a zarazem odważne łóżko od Mazzivo, mogłoby spokojnie zostać uznane za dzieło w stylu abstrakcji geometrycznej. Forma została ograniczona do minimum, a mimo to ma się ochotę ją oglądać od każdej ze stron. Wezgłowie wykonane z drzewa jesionu, byłoby aż żal zasłaniać, przysuwając łóżko do ściany…