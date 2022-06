Ciekawy dom na wąską działkę!

Już na zewnątrz mogliśmy zaobserwować dialog czerni i bieli. Będzie on kontynuowany także we wnętrzu, tyle, że do konwersacji dołączy drewno. W jasnym przedpokoju znalazły swoje miejsce zabudowane szafy, w których praktycznie przechowywać można odzież wierzchnią. Po czarnych ceramicznych płytkach wstępujemy na drewniane panele, z których wykonano także schody. W tym momencie rozchodzą się one w dwóch kierunkach: strefy prywatnej i publicznej. Jako goście wybierzemy się poznać tę drugą…