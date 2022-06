Wertykalny ogród – wyjątkowy pomysł na ściany!

Zielone ściany mogą pojawić się we wnętrzu, jak również poza domem stanowiąc dekorację jego zewnętrznej ściany. Jeśli chcemy stworzyć ogród wertykalny na zewnątrz to pamiętajmy o tym, aby nie znajdował się po północnej stronie, gdzie nasłonecznienie jest zbyt małe. Oprócz tego musimy pamiętać o ujemnych temperaturach w zimie – nie wszystkie rośliny mogą przetrwać mróz i arktyczny wiatr. Jeśli jest to duża ściana, to w bliskiej odległości powinno się znajdować źródło wody, co zdecydowanie ułatwi nam pielęgnację roślin.

W przypadku ogrodu wewnątrz domu mamy pełną dowolność, oczywiście pamiętając o ciężarze związanym z konstrukcją wypełnioną roślinami. We wnętrzach częściej spotykane są mniejsze połacie ogrodów wertykalnych, które tworzą estetyczną formę żywej sztuki. Możemy nadać jej określony charakter przez zabawę fakturą, gęstością roślin i ich kolorem.