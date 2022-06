Który system ogrzewania domu jest najlepszy?

Ogrzewanie kominkowe w domu możemy wykorzystać do ogrzewania wody w centralnym ogrzewaniu, wody w ogrzewaniu podłogowym czy do ogrzewania powietrza w pomieszczeniach innych, niż to, w którym stoi kominek. Ciepło można rozprowadzić za pomocą DGP ale również wody – montując płaszcz wodny czyli wymiennik – najczęściej w postaci wężownicy oplatającej okap wkładu – podgrzewającym wodę. Woda ogrzana od gorących spalin może zasilać instalację c.o. z grzejnikami, a po zastosowaniu układu mieszającego obniżającego jej temperaturę do wymaganego poziomu – także ogrzewanie podłogowe. Grzejniki do centralnego ogrzewania mogą być dekoracyjne ale jeśli chcecie wersję tradycyjną dobrym sposobem zakamuflowania ich będą osłony. Nam przypadły do gustu te w wykonaniu YOURLUXURY.