Najlepszy dom dla małej rodziny!

Pomieszczenia, które przed chwilę obejrzeliśmy są tak znakomicie doświetlone dzięki ogromnym przeszkleniom fasady od ogrodu. Na zewnątrz, pomiędzy nimi, rozpięty jest znany nam już wygodny hamak. Widzimy teraz jak wspaniale jest on osłonięty przez wzrokiem sąsiadów. To idealne miejsce do wypoczynku w samotności lub we dwójkę. Dzięki punktowemu oświetleniu możemy nawet spędzać tutaj wieczory z ulubioną książką. Powyższy taras z hamakiem do doskonałe dopełnienie domu pełnego spokoju.

