Top 5 tygodnia – Domy zapierające dech!

Projekt przedstawia wspaniały dom zlokalizowany w Wielkiej Brytanii, który można uznać za Dom przyszłości. Zachwyca on swoją oryginalną formą, a jednocześnie urzeka naturalnością i prostotą. Dzięki ogromnym przeszkleniom jest on niemalże otwarty na świat, gwarantując jego właścicielom piękne widoki zarówno podczas relaksu w salonie, spożywania posiłków w jadalni, jak i po przebudzeniu się w sypialni. Jeśli tylko chcielibyście poznać go bliżej to zachęcamy do lektury!