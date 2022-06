Meble i sprzęty AGD – zaplanuj swoją kuchnię jak ekspert!

Dom praktyczny i funkcjonalny to najwyższy cel, do którego dążymy przy projektowaniu wnętrz. Jest też takie pojęcie ergonomii, które w tej dziedzinie ogólnie rzecz biorąc, oznacza zoptymalizowanie warunków pracy w przestrzeni do przeznaczonych jej funkcji. Mamy na myśli bardzo ważne pomieszczenie w domu, a mianowicie kuchnię, która powinna być wygodna w użytkowaniu, ponieważ codziennie spędzamy w niej dużo czasu.

Tak jak istnieją porady feng shui do każdego pokoju wypoczynkowego w domu, tak niepisanie przyjęte są zasady rozmieszczania mebli i sprzętów AGD w kuchni. Zalecenia dotyczące meblowania kuchni wyjęte są z obserwacji intuicyjnych zachowań domowego kucharza, a dokładniej kolejności wykonywanych przez niego czynności, podczas przygotowywania posiłków. Te utarte zasady szczególnie pomocne są, gdy mamy niewielką kuchnię, w której musimy poukładać meble i sprzęty w taki, uważny i logiczny sposób, by praca w kuchni była przyjemna, pomimo ograniczonej przestrzeni. Dużych kuchni tyczy się to samo, by niepotrzebnie pieszo nie nadrabiać przez całe życie kilometrów, przy poruszaniu się podczas pracy przy blacie roboczym.

