homify 360°: fabryczny loft w środku lasu pod Piłą

Jak połączyć marzenie o wielkomiejskim, fabrycznym lofcie o modnym industrialnym charakterze z sielskim życiem na wsi w otoczeniu przyrody?Jest na to sposób! Projektantka wnętrz Aneta Rajek zaprojektowała dom tak, aby przypominał starą fabrykę, ale jednocześnie był silnie związany z okoliczną przyrodą.

Wbrew pierwszemu wrażeniu, jakie może on sprawiać, dom ten nie jest odnowioną starą fabryką, ale budynkiem nowo wybudowanym. Wzniesiono go na działce o nie lada powierzchni 2500 metrów kwadratowych, upstrzonej świerkami i brzozami. Bajeczna lokalizacja z dala od miasta, a wnętrze o najwyższym poziomie miejskiego szyku- zapraszamy do odwiedzenia tego wyjątkowego domu!