TOP 10 – najpiękniejsze balkony!

Balkon może stanowić wspaniałe miejsce odpoczynku wśród pachnących kwiatów i bujnej zieleni. Możemy go również urządzić w sposób nowoczesny skupiając się wyłącznie na wygodnym wyposażeniu. Dla tych, którzy nie mają ogrodu, balkon stanowi miejsce w którym mogą się zrelaksować w kontakcie z naturą i świeżym powietrzem. Nawet dla mieszkańców blokowisk, balkon – choć mały – może stanowić oazę spokoju. Wystarczy, że odpowiednio go urządzimy. Popołudnia spędzone na balkonie z ciepłymi promieniami słonecznymi na twarzy to ten moment na który warto czekać przez cały dzień w pracy, niezależnie do tego, jak bardzo byłby stresujący. Wybraliśmy 13 przykładów fantastycznych balkonów.