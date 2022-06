homify 360°: nowoczesny dom pod Poznaniem

Jednym z wielu wyzwań stojących przed architektami projektującymi dom, który ma znaleźć się na zabudowanym już osiedlu, jest dopasowanie nowo powstającej bryły do okolicznych budynków. Zwłaszcza jeżeli są to budynki, które swoimi początkami sięgają do niezbyt chlubnej ery polskiej architektury lat 70-tych i 80-tych poprzedniego stulecia. Zabudowa zdominowana przez nawet starsze tradycyjne domy z dwuspadowym dachem lub popularne w PRL-u „kostki” nie stanowi wyjątkowo bogatego źródła inspiracji.

Na taki właśnie osiedlu, zdominowanym przez wyżej opisaną zabudowę, zdecydowano się wznieść nowoczesny i komfortowy dom jednorodzinny. Projektu i jego realizacji podjęli się architekci z biura Prodom, którym udało się stworzyć dom wpisujący się w charakterystykę okolicznych domów, a jednocześnie posiadający swe własne, nowoczesne walory.

Zobaczcie, jak prezentuje się z zewnątrz i w środku!