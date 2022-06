Tak pięknie oświetlisz swój dom na zewnątrz!

Alejki prowadzące od bramy do domu, czy też alejki i ścieżki w ogrodzie powinny być podkreślone lampkami zgodnie ze ścieżką. Jeśli chcemy, aby ich eksploatacja nie wiązała się z żadnymi kosztami, to powinniśmy się zastanowić nad lampkami solarnymi, które nie dają mocnego światła, ale to wystarcza, aby bez problemu poruszać się wzdłuż ścieżki – dodatkowo atmosfera staje się bardziej romantyczna i nastrojowa. Jak działają lampki solarne? W trakcie dnia ładowane jest niewielkie ogniwo fotoelektryczne, które po zapadnięciu zmroku daje wystarczającą moc diodzie LED lub świetlówkom tak, aby teraz one były źródłem światła. W większości takich lamp zamontowany jest czujnik zmierzchowy, ale można spotkać również takie z mechanicznym włącznikiem. W zależności od tego, jak dużo światła zostało zaabsorbowane przez lampkę w ciągu dnia oraz od użytej w niej technologii, mogą one świecić nawet do 12 godzin. W niektórych używane są również akumulatorki oprócz ogniwa fotoelektrycznego.