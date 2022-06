Najlepszy dom w Hiszpanii?

Dzisiaj prezentujemy Wam projekt będący idealnym połączeniem tradycji z modernizmem, innowacyjnych struktur z dawnymi zwyczajami. Dom, który jest wyrazem galicyjskich korzeni swego autora oraz jego miłości do natury. Ta rezydencja znajduje się w północnej Hiszpanii, nad rzeką Arousa, gdzie podstawą gospodarki jest produkcja małży. Hoduje się je na sznurach, przywiązanych do bateas – prostokątnych struktur z wielkich belek drewna eukaliptusowego, które unoszą się na wodzie. Opowiadamy Wam to nie tylko jako ciekawostkę! To właśnie tego drewna użył Iñaki Leite do konstrukcji Dezanove House, rezydencji absolutnie wyjątowej. Dom stworzony przez architekta miał oddawać miejscowe zwyczaje i kulturę, integrując się z otoczeniem również na poziomie symbolicznym. Dwa moduły budynku reprezentują te stare drweniane skrzynki, które 25 lat spędziły na galicyjskich wodach i plażach, a teraz posłużyły jako materiał do konstrukcji.

Dezanove oznacza po galicyjsku dziewiętnaście i jest numerem ulic, na której znajduje się ta niesamowita budowla. Poznaj ją razem z nami!