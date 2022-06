Ekologia i luksus w jednym!

Tym razem w naszym cyklu homify 360° zaprezentujemy spektakularny projekt architektoniczny – dom aż z Mexico City, zaprojektowany przez tamtejszych ekspertów, Grupo Arquitectura. Niesamowity dom wyróżnia się skalą oraz przestronnymi pomieszczeniami, otwartymi na ogrody i tarasy. Realizacja tego projektu była przyjemnością dla ekspertów i samych klientów, którzy zaufali kreatywności i profesjonalizmowi architektów, dając im wolną rękę. Do tego, mamy do czynienia ze zrównoważonym projektem pośrodku miejskiej dżungli. Cały proces tworzenia był bardzo szybki i płynny: Możemy powiedzieć, że ze jest to jeden z naprawdę niewielu projektów przez nas zrealizowanych, w którym nie było ani jednej modyfikacji! Od pierwszego szkicu do realizacji domu- mówią eksperci.

Poznajmy zatem Casa Dalias i zobaczmy wyniki…