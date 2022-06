Trend 2016 – ściany o efekcie urban!

W przeciwieństwie do czerwonej, biała cegła tworzy przytulne wnętrze, które jest jasne i optycznie wydaje się bardziej przestronne, a to za sprawą jasnego odcienia, który odbija światło. Jest to nieco zmodyfikowany efekt urban, który przyjmuje przytulniejsze oblicze niż naturalny, czerwony odpowiednik. Takie ściany pasują do każdego stylu i same stanowią już dekorację wnętrza. Możemy do nich dobrać meble skandynawskie, nowoczesne, minimalistyczne – tak naprawdę mamy pełną dowolność! Cegła już od jakiegoś czasu stanowi jeden z bardziej popularnych trendów w aranżacji wnętrz ze względu na to, że jest uniwersalna i zawsze świetnie się prezentuje.