Dom, który podbije Twoje serce!

Wchodzimy do wnętrza i witają nas ogromne przeszklenie oraz oryginalne schody z płyty pilśniowej. Są to schody jednobiegowe. Ten typ schodów zajmuje dużo miejsca, jednak tutaj zostało ono wspaniale spożytkowane na miejsce do przechowywania odzieży wierzchniej oraz butów. Przedpokój to centrum komunikacji budynku, możemy udać się na górę, gdzie znajduje się taras oraz pokoje gościnne, bądź też zostać na dole i skręcić do kuchni lub salonu.