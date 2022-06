Nowoczesny dom, w którym zawsze świeci słońce!

Kiedy przystępujemy do tak ambitnego projektu, jakim bez wątpienia jest budowa domu, istnieje nieskończona ilość czynników, które musimy wziąć pod uwagę! Nasze domowe gniazdko powinno spełniać potrzeby i oczekiwania naszej rodziny, jednocześnie idealnie wpisując się w nasze gusta estetyczne. Dzisiaj jednak poświęcimy uwagę innemu kryterium, a mianowicie kształtowi oraz lokalizacji działki. Projekt naszego wymarzonego domu musi być dopasowany do terenu, na którym budujemy, i do jego okolicy. Może oczywiście się wyróżniać, według wielu nawet powinien, ale tylko jeśli jest to efekt zamierzony świadomie, a nie przypadkowa różnych okoliczności.

Czy wszystko to oznacza, że w malowniczych rejonach powinniśmy zrezygnować ze stylu nowoczesnego? Absolutnie nie! Nasz dzisiejszy przykład od pracowni architektury Scanabouv BV jest tego najlepszym dowodem. Dom znajduje się w pięknej, zielonej okolicy, w sąsiedztwie, które póki co zostanie niespodzianką, w Vreeland, pomiędzy Utrechtem a Amsterdamem. A przy tym jest ciekawym przykładem nowoczesnej architektury mieszkaniowej o stosunkowo małej powierzchni.

Czas dać się zainspirować!