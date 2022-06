Modne kolory na Boże Narodzenie 2015!

Marsala to oficjalny kolor roku 2015 – czerwień z domieszką brązu. Specjaliści porównują ją do odcienia włoskiego wina. Pewne jest jedno: nie jest to kolor, który wszyscy polubią od pierwszego spojrzenia. Marsala to kolor elegancki, choć niełatwy do okiełznania. Sam w sobie jest wyrafinowany, ale również nieco przytłaczający i tworząc aranżację z jego udziałem, trzeba uważać, by nie popaść w nieco depresyjną kolorystykę. Marsala dobrze czuje się z „brudnymi”, jesiennymi kolorami, szarościami ale także z żywym różem. W świątecznej dekoracji będzie wykwintnym akcentem.