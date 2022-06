Dom o dwóch zaskakujących obliczach!

Jeśli kiedyś przyszło nam się zmierzyć z transformacją starego budynku, wiemy dobrze, że jest to ogromne wyzwanie. Podejść do niego można na trzy sposoby. Pierwszy z nich zakłada maksymalne poszanowanie istniejącej struktury oraz jej historii. Dokonuje się renowacji budynku, a we wnętrzach nawiązuje się do epoki, w której został on wzniesiony. Czasami niewielkie funkcjonalne zmiany są wprowadzane. Takie podejście najwłaściwsze jest, kiedy dom stanowi dziedzictwo architektury danego obszaru. Drugim sposobem jest całkowita metamorfoza, dokonywana w przypadku konstrukcji w bardzo złym stanie lub nieciekawych architektonicznie. Po zakończeniu prac budynek jest nie do poznania! Trzecią drogą jest poszukiwanie złotego środka, które przybrać może różne formy. Możemy zdecydować się na nowoczesne wnętrza w wiekowej rezydencji, możemy pozostawić najbardziej wartościowe elementy, a resztę całkowicie przekształcić… wszystkie decyzje powinny zależeć od charakterystyki konkretnego domu.

Zwolennikami właśnie trzeciej drogi są architekci z belgijskiego BURO5 – architectes & associés. Dzisiaj poznamy ich ekscytujący projekt, w którym musieli zmierzyć się z nadszarpniętą zębem czasu rezydencją w górach…