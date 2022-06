homify 360°: idealny domek letniskowy na Kaszubach

Domek letniskowy na Kaszubach nawiązywać miał do estetyki skandynawskiej, a dokładniej do wakacyjnej kabiny wykonanej z drewna, tak popularnej w państwach obszaru nordyckiego. Składa się on w rzeczywistości z dwóch budynków, spełniających różne funkcje- jeden to strefa dzienna, z salonem i kuchnią, a drugi nocna, z sypialnią i łazienką. Połączone zostały ze sobą tarasem.

Cały budynek oparto na drewnianej ramie wspierającej się na żelbetonowych słupach, co pozwala całości konstrukcji na zachowanie lekkości i dopasowanie się do ukształtowania terenu.