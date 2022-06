Wspaniałe i nowoczesne prysznice: 7 propozycji

Niezwykle odważnie do projektu łazienki podeszli architekci z Pracowni Art Moko. Utrzymali ją w czerni, przełamując kolorystyczną monochromatyczność akcentami w kolorze czerwonym. Nie tylko kolorystyka jest nietypowa, ale także rozwiązanie dotyczące umieszczenia prysznica. Zlokalizowano go na końcu pomieszczenia, przodem do wejścia, a najbardziej wyjątkowy jest fakt, iż nie odgrodzono go od pozostałej części łazienki.